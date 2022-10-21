Канберра, 21 октября, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Власти Австралии выделят 46 млн австралийских долларов ($29 млн) на финансирование полиции на Соломоновых островах, заявила журналистам австралийский министр иностранных дел Пенни Вонг.

Австралия

Указанная помощь является частью увеличения расходов Канберры в рамках программы по укреплению своего положения в «Тихоокеанском регионе». Апрельский пакт о безопасности, подписанный Китаем и Соломоновыми островами, вызвал тревогу у Австралии.

Глава МИД также обвинила предыдущее австралийское правительство в потере позиций в регионе. Она добавила, что Канберре «предстоит многое наверстать».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября премьер-министр Соломоновых островов Манассия Согаваре заявил, что он сдержит свое обещание и не допустит появления на архипелаге иностранных военных баз.

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