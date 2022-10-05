Канберра, 5 октября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В новом отчете Австралийского института стратегической политики утверждается, что Коммунистическая партия Китая распространяет дезинформацию на Соломоновых островах, чтобы подорвать отношения между Хониарой и ее традиционными партнерами, такими как Австралия, и что эти усилия, похоже, оказывают влияние на пользователей интернета. Об этом 5 октября написала газета The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В исследовательском центре рассказали, что изучили «влияние КПК в сети после беспорядков в Хониаре в конце 2021 года и в ответ на утечку соглашения о безопасности в марте 2022 года».

В отчете говорится, что после беспорядков в ноябре 2021 года КПК «продвигала сфабрикованную версию, в которой обвиняла Австралию, США и Тайвань в подстрекательстве к беспорядкам, разжигании беспорядков и очернении отношений между Соломоновыми островами и Китаем». В нем говорится, что такой нарратив «был распространен через партийно-государственные СМИ (как на английском, так и на китайском языках) через заявления китайских официальных лиц, которые были распространены посольством Китая, опубликованы в местных СМИ и процитированы местными журналистами».