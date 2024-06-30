В рамках учений Valiant Shield — военных манёвров, проводимых США в Тихом океане, американцы испытали новейшие высокоточные баллистические ракеты для борьбы с кораблями. Две ракеты PrSM стартовали с пусковой установки, расположенной на территории международного аэропорта Палау в одноимённом островном государстве.

Иван Шилов ИА Регнум

Стрельбы, прошедшие 16 июня, стали первым случаем применения этих ракет как за пределами американских испытательных полигонов, так и самой территории Соединённых Штатов. Боеприпасы PrSM, идущие на смену ATACMS, были выпущены из прототипа беспилотной ракетной установки AML, построенной на базе американской РСЗО HIMARS несмотря на то, что последняя также совместима с новыми ракетами.

Словом, этот тандем инноваций, когда PrSM и AML участвовали в совместных боевых стрельбах, предварял кульминацию военных учений по потоплению (SINKEX), в рамках которых проводится уничтожение выведенных из эксплуатации кораблей с одновременным испытанием оружия.

Именно это и было отработано в 40 морских милях от побережья Палау по корпусу списанного 174-метрового десантного транспортного корабля-дока Cleveland класса Austin.

Главной целью испытаний, как сообщили в военном ведомстве США, было поражение с помощью новой ракеты движущихся морских целей, то есть кораблей потенциального противника. Как незамедлительно отрапортовал отдел по связям с общественностью Тихоокеанского флота США, атака была проведена успешно.

В целом же, не вдаваясь в подробности иных манёвров, (в основном инновационные решения отрабатывались именно на Палау или в его исключительной экономической зоне), регионом учений стали передовые американские базы США в Тихом океане.

Это вовсе неудивительно, потому как все они расположены на вспомогательном рубеже обороны, известном как вторая цепь островов, и могут быть использованы в войне с Китаем. Тем более что Пекин, как в унисон говорят американские политики и адмиралы, «обладает волей и растущими возможностями для изменения международного порядка, основанного на правилах».

И оттого еще интереснее становится факт испытаний новых разработок из арсенала американской армии на территории единственного де-юре суверенного государства Палау, хотя география манёвров включала и американские владения.

Эта деталь крайне важна для понимания ситуации в регионе, поскольку демонстрация возможностей — а именно этим занималась американская армия, запуская с прототипа пусковой установки новейшую ракету по морской движущейся цели, — могла быть проведена в рамках географии этих учений где угодно.

Будь это остров Гуам, откуда в марте взлетал стратегический бомбардировщик B-52 для пуска гиперзвуковой ракеты AGM-183, или Марианские острова, на территории которых идёт активное военное строительство в интересах Пентагона. Все они имеют статус неинкорпорированной организованной территории США.

Тогда почему же было принято политическое решение в пользу демонстрации возможностей на Палау, а главное, чем оно продиктовано?

Демонстрация возможностей

В новинку для Пентагона оказались не только пуски ракет за пределами американской территории. Были открыты и первые военные учения на территории самого Палау в новой двадцатилетке. Они стали возможными благодаря продлённым в марте этого года договорам о свободной ассоциации Америки с Палау, Микронезией и Маршалловыми Островами на 20 лет.

Именно эти договоры регулируют уникальные и привилегированные оборонные отношения, предоставляя американским военным права на исключительный доступ в территориальные воды и воздушное пространство, истекшие в конце сентября прошлого года.

Впрочем, несмотря на всю быстроту продления Конгрессом соглашений, с их финансовым обеспечением у Вашингтона почти на полгода возникли проблемы. В связи с чем у трёх островных государств в Тихом океане, включая Палау, были причины усомниться в благонадёжности США.

Это не только угрожало потерей эксклюзивного военного доступа к стратегическим союзникам на тихоокеанских островах, но и вело к появлению у Китая возможностей для ещё большего расширения своего влияния в критически важном для Вашингтона регионе.

Проще говоря, неспособность Конгресса на протяжении полугода продлить и профинансировать соглашения играла на руку Пекину и лидерам бизнеса в Палау, которые могли использовать пробел в американском финансировании для экономической и последовавшей бы за ней политической переориентации на Китай.

Тем более что в 2019 году власти Соломоновых Островов и Республики Кирибати вступили на подобный путь, разорвав дипломатические отношения с Тайванем и установив их с материковым Китаем, а теперь обзавелись соглашениями в области безопасности с Пекином.

Словом, хотя выделение $7,1 млрд в течение 20 лет на продление договоров и было одобрено, позиции США в глазах Маршалловых Островов, Микронезии и Палау оказались подорванными.

И в этих условиях, когда США продолжают осваивать острова для противостояния с Китаем (это предполагают продленные договоры), Вашингтону важно демонстрировать свои возможности в области безопасности.

Тем более что в ближайшее время, как минимум, Палау может стать законной целью для ответного удара Народно-освободительной армии Китая, поскольку в 2026 году США намерены установить загоризонтную РЛС на территории этого государства. Она значительно расширит американские возможности раннего предупреждения о ракетном нападении в западной части Тихого океана.

Соединённым Штатам было жизненно важно продемонстрировать свои возможности в области безопасности и напомнить о том, что Вашингтон несёт ответственность за оборону и безопасность Палау. И учения Valiant Shield такую возможность предоставили.

«Мы очень серьёзно относимся к нашему партнерству с Палау и своим военным обязательствам», — сказал полковник армии США Мэтью Малви во время учений. — Мы хотим, чтобы население осознало, что мы здесь, среди вас, в конечном итоге чтобы служить вам».

В пользу того, что это была именно демонстрация возможностей, говорит и проведённая выставка военной техники на Палау, проходившая в унисон с учениями. В экспозиции участвовала авиация, экспорт которой на законодательном уровне запрещён. Речь о самом передовом истребителе США — F-22 Raptor: на Палау прибыл «Хищник», приписанный к 27-й истребительной эскадрилье.

Ключевой же демонстрацией возможностей и стало успешное поражение надводной морской цели новой баллистической ракетой. Дело в том, что в нынешнем состоянии ракеты PrSM должны быть неприспособленными для стрельбы по таким целям, поскольку интеграция головки самонаведения (ГСН) стоит в планах только на 2026 год.

Это же подтверждает и базовый бюджет Пентагона на 2025-й финансовый год, в котором запрошено около 10 миллионов долларов для закупки десяти ракет, оснащённых ГСН, в 2026 году.

Вместе с тем, по всей видимости, это не помешало США провести на Палау одно из первых лётных испытаний новой системы наведения, что станет ключевым элементом де-факто новой баллистической противокорабельной ракеты наземного базирования.

Прошедшие учения с пусками баллистических ракет PrSM по кораблям стали большим, чем может показаться на первый взгляд. Учитывая смысл договоров о свободной ассоциации Америки с Палау, Микронезией и Маршалловыми Островами, можно не сомневаться в развёртывании этих ракет с версией для уничтожения надводных движущихся целей в течение нескольких лет.

Размещенные на территории каждого из островных государств пусковые установки с загруженными в них противокорабельными баллистическими ракетами с радиусом действия 500+ км во многом определят расстановку сил в регионе.

А если добавить сюда неинкорпорированные территории Гуама и Содружества Северных Марианских Островов, выходит, что США организовали очередную по счёту линию обороны (и наступления) против Китая. И гипотетический прорыв оборонительных линий США сильно затруднится и станет невозможным без серьёзных потерь.