Сеул, 17 ноября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел 16 ноября видеовстречу с государственным министром Палау Густавом Аитаро. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, на встрече также присутствовал министр людских ресурсов, культуры, туризма и развития Палау.

Известно, что стороны договорились работать над постепенным возобновлением авиасообщения и туризма между странами.

В перспективе представители Южной Кореи и Палау намерены договориться о взаимном освобождении вакцинированных от обязательного карантина. В настоящее время карантин отменен для туристов из Сингапура и острова Сайпан.

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Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день представители Южной Кореи и четырнадцати Тихоокеанских островных стран провели встречу, в ходе которой договорились об укреплении сотрудничества.

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