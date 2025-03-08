Вашингтон, 8 марта, 2025, 16:30 — ИА Регнум. Политика президента США Дональда Трампа не способствует укреплению американского влияния в мире. Такое мнение 8 марта высказал известный американский политолог, автор концепции «мягкой силы» Джозеф Най.

Global Look Press Джозеф Най

По словам эксперта, основой власти является не только военная мощь и экономическое принуждение, но также и привлекательность, а потому в долгосрочной перспективе именно «мягкая сила» чаще всего побеждает.

«Президент Трамп не понимает, что такое «мягкая сила»… В ближайшие четыре года американской «мягкой силе» придется тяжело», — написал он в статье для газеты The Financial Times.

Най отметил, что считает желание главы Белого дома включить Гренландию в состав своей страны, взять под контроль Панамский канал и распустить Агентство по международному развитию (USAID) подрывающим «мягкую силу» и привлекательность США для других стран.

В качестве примера эксперт привел «мягкую силу» Китая, которая в данный момент не менее успешна, чем американская, в Африке. По мнению Ная, в Азии сейчас Китай отстает по привлекательности от США, однако скоро может занять место, которое уступает ему американская сторона.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 марта американская газета The New York Times написала, что Трамп отвернулся от Европы, которая шокирована этим, поскольку для нее началась новая эра. По словам автора публикации, единого Запада уже нет, а есть отдельные Европа, Россия, Китай и США.

Глава Белого дома 7 марта пригрозил Канаде зеркальными пошлинами на молоко и пиломатериалы. Трамп заявил, что на канадской территории введена пошлина на американские молочные продукты и пиломатериалы в размере 200%, и он не собирается это терпеть.

Управляющий портами у Панамского канала конгломерат из Гонконга CK Hutchison сообщил о их переходе под контроль американских инвесторов, включая компанию Blackrock. Это произошло после заявления президента США о желании Вашингтона вернуть контроль над каналом.