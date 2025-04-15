Вашингтон, 16 апреля, 2025, 02:26 — ИА Регнум. Влияние, которое оказывает Пекин на функционирование Панамского канала, не устраивает Вашингтон. Такое заявление сделал 15 апреля президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

«Мы недовольны тем, как им управляют, мы недовольны влиянием Китая. … Когда около года назад мы посмотрели на ситуацию,… практически каждая надпись там была на китайском», — пояснил американский лидер.

По мнению Трампа, Соединённым Штатам вообще не следовало «отдавать канал» никому, включая Панаму. Глава Белого дома отметил, что его администрация работает над этим вопросом вместе с Панамой, и в итоге решение найдётся.

Ранее ИА Регнум сообщало, что китайское госуправление по регулированию рынка (SAMR) решило проверить сделку по продаже портов Бальбоа и Кристобаль Панамского канала консорциуму американских инвесторов BlackRock. SAMR оценивает, нарушит ли сделка правила и ограничит ли конкуренцию на внутреннем рынке морских перевозок КНР и на международном рынке грузоперевозок.

4 марта конгломерат из Гонконга CK Hutchison, управляющий портами Панамского канала, сообщил об их переходе под контроль американских инвесторов. Тогда американский консорциум BlackRock-TiL приобрел 90% акций в Panama Ports Company, которая владеет и управляет портами Бальбоа и Кристобаль в Панаме. Окончательную документацию по сделке планируется подписать не позднее 2 апреля 2025 года. Более того, BlackRock приобретет у компании 43 других порта в 23 странах. Общая стоимость активов оценивается в 22,8 миллиарда долларов.

20 января глава Белого дома Трамп во время инаугурации пообещал, что США вернут контроль над Панамским каналом. Он объяснил своё решение тем, что Панама якобы передала контроль Китаю над водной артерией. По мнению Трампа, этот канал играет ключевую роль в экономике и нацбезопасности США.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино в тот же день отверг притязания на канал, заявив, что объект останется под контролем республики.