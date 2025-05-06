Панама, 6 мая, 2025, 12:26 — ИА Регнум. В столице Панамы 6 мая открыли мемориал в память о подвиге советских подводников в годы Великой Отечественной войны. Памятник расположен на территории православной церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

Координационный совет российских соотечественников в Панаме

Первый в Латинской Америке памятник героям-подводникам возведен рядом с Панамским каналом, по которому в 1942 году прошла группа советских подводных лодок, совершившая сложнейший переход из Тихого океана в Атлантический и позже вступившая в бой с фашистским флотом. О подвиге советских подводников рассказывает барельеф, установленный в центре «Беседки-памятника». Здесь увековечена память погибшей советской подлодки Л-16.

Мемориал создавали на протяжении пяти лет усилиями российских соотечественников в Панаме. Личное участие в создании монумента также принимал настоятель православной церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Панаме иеромонах Антоний (Жуков).

На торжественной церемонии открытия монумента чрезвычайный и полномочный посол РФ в Панаме Константин Гаврилов отметил, что это событие является очень важным, так как это первый в Панаме мемориал, связанный с советской воинской славой.

«Память о подвиге подводников на этом далеком континенте во время Великой Отечественной войны очень важна для сохранения исторической правды. Это символ многолетней дружбы между Россией и Панамой», ― указал член Общественной палаты РФ Никита Анисимов.

Он добавил, что памятник подводникам станет одним из центров притяжения русского мира в Латинской Америке.

После открытия монумента все участники церемонии почтили на панихиде память героев-подводников, зажгли свечи и возложили цветы к барельефу. В этот же день российские соотечественники в Панаме провели ежегодное шествие «Бессмертного полка» по улице Санкт-Петербург, которая ведет к вновь открытому мемориалу советским подводникам.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля в Тирасполе прошла траурная церемония перезахоронения останков Неизвестного Солдата, которые нашли в марте 2025 года при раскопках в районе села Парканы. Имя воина осталось неизвестным.

В мероприятии приняли участие президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский и члены его семьи. Место погребения является копией Могилы Неизвестного Солдата в Москве. За основу взята идея архитектурного ансамбля, расположенного у стен Кремля: солдатская каска на боевом знамени. Памятник Неизвестному Солдату изготовили местные мастера — сотрудники тираспольского завода «Электромаш».