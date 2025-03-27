Панама, 27 марта, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Панама планирует аннулировать регистрацию 128 судов под своим флагом из-за санкций со стороны США и ООН. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Морскую администрацию Панамы (PMA).

Stefan Sauer/Global Look Press

«Панама должна отменить регистрацию 128 судов, ходивших под ее флагом, после того как они были внесены в санкционные списки США, их союзников и в ООН», — цитирует агентство слова высокопоставленного чиновника.

По словам гендиректора торгового флота PMA Рамона Франко, меры были приняты уже в отношении как минимум 70 танкеров, и в дальнейшем это может привести к потере до двух миллионов долларов дохода.

Он отметил, что Панама является одним из крупнейших флаговых реестров в мире с более чем 8000 кораблей.

«Нам 100 лет, и мы продолжаем развиваться. Мы определенно не собираемся отставать перед лицом текущих проблем отрасли, и, конечно, санкции — одна из них», — подчеркнул Франко.

Решение отменить регистрацию, как утверждает гендиректор торгового флота PMA, было принято после законодательных инициатив, представленных в октябре. Ранее процесс отзыва мог занимать до шести месяцев, но теперь он сокращен до одного месяца, добавил Франко.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года американский лидер Дональд Трамп заявил, что намерен вернуть Америке отданный в прошлом веке Панамский канал.

Глава Белого дома подчеркнул, что «обдирание» США со стороны властей Панамы, к которым «проявили необычайную щедрость», должно немедленно прекратиться. Панамский канал играет ключевую роль в экономике и национальной безопасности страны, утверждает Трамп.

20 января Трамп во время инаугурации вновь пообещал, что США вернут контроль над Панамским каналом. Он объяснил своё решение тем, что Панама якобы передала контроль Китаю над водной артерией. В свою очередь президент Панамы Хосе Рауль Мулино отверг притязания на канал, заявив, что объект останется под контролем республики.

Между тем в феврале пресс-служба Госдепа США сообщила, что власти Панамы приняли решение отменить плату за проход через Панамский канал для американских судов.