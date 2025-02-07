Пекин, 7 февраля, 2025, 16:26 — ИА Регнум. Китай выражает глубокое сожаление в связи с решением Панамы прекратить участие в проекте «Один пояс — один путь» и при этом надеется, что страна примет правильное решение, устранив внешнее вмешательство. Об этом 7 февраля заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Paul Zinken/Global Look Press

«Китай выступает решительно против действий США, которые путём давления и принуждения пытаются очернить и подорвать сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс — один путь», а также выражает глубокое сожаление в связи с решением Панамы не продлевать действие меморандума о взаимопонимании», — отметил он на брифинге.

Дипломат добавил, что сотрудничество Китая и Панамы в рамках проекта в последние годы достигло плодотворных результатов и принесло пользу народам двух стран.

«Надеемся, что панамская сторона будет исходить из общей обстановки в двусторонних отношениях и долгосрочных интересов, устранит внешнее вмешательство и примет правильное решение», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля президент Панамы Хосе Рауль Мулино после переговоров с главой Госдепа США Марко Рубио заявил, что власти страны не намерены продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

2 февраля Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион.

20 января Трамп во время инаугурационной речи пообещал, что США вернут контроль над Панамским каналом. Он объяснил своё решение тем, что Панама якобы передала контроль Китаю над водной артерией. По мнению главы Белого дома, этот канал играет ключевую роль в экономике и нацбезопасности США.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино в тот же день отверг притязания на канал, заявив, что объект останется под контролем республики.