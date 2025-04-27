Вашингтон, 27 апреля, 2025, 03:28 — ИА Регнум. Глава Соединённых Штатов Дональд Трамп обратился с призывом отменить плату за использование Панамского и Суэцкого каналов для американских военных кораблей и торговых судов.

Панамский канал

В своём сообщении в соцсети Truth Social американский президент подчеркнул, что эти каналы не существовали бы без участия Америки. Трамп также выразил недовольство тем, что корабли и суда США вынуждены платить пошлину за проход через эти каналы.

Дональд Трамп поручил госсекретарю США Марко Рубио незамедлительно разобраться с этой ситуацией.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января Трамп во время инаугурации пообещал, что США вернут контроль над Панамским каналом. Он объяснил своё решение тем, что Панама якобы передала контроль Китаю над водной артерией. По мнению Трампа, этот канал играет ключевую роль в экономике и нацбезопасности США.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино в тот же день отверг притязания на канал, заявив, что объект останется под контролем республики и его возврат США не обсуждается. Он также подчеркнул, что Панама уважает другие государства и требует уважения по отношению к себе.