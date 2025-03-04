Панама, 4 марта, 2025, 23:59 — ИА Регнум. Конгломерат из Гонконга CK Hutchison, управляющий портами у Панамского канала, сообщил об их переходе под контроль американских инвесторов, включая компанию Blackrock после заявления президента США Дональда Трампа о намерении вернуть контроль Вашингтона над каналом. Об этом 4 марта заявил оператор портов из Гонконга.

Matias Delacroix/AP/TASS

«Консорциум BlackRock-TiL и CK Hutchison рады сообщить, что они достигли принципиальных соглашений, согласно которым консорциум BlackRock-TiL приобретет: 90% акций в Panama Ports Company, которая владеет и управляет портами Бальбоа и Кристобаль в Панаме», — уточняется в заявлении гонконгского гиганта CK Hutchison Holdings.

Отмечается, что сделке потребуется одобрение правительства Панамы. Окончательную документацию по сделке планируется подписать не позднее 2 апреля 2025 года.

Кроме того, американский инвестиционный консорциум BlackRock приобретет у компании 43 других порта в 23 странах. Общая стоимость активов, включая панамские порты, оценена в 22,8 миллиарда долларов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 20 января Трамп во время инаугурационной речи пообещал, что США вернут контроль над Панамским каналом. Он объяснил своё решение тем, что Панама якобы передала контроль Китаю над водной артерией. По мнению главы Белого дома, этот канал играет ключевую роль в экономике и нацбезопасности США.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино в тот же день отверг притязания на канал, заявив, что объект останется под контролем республики.

2 февраля глава Госдепа Марко Рубио заявил, что президент США Трамп не желает сохранять статус-кво Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион.

3 февраля президент Панамы Мулино после переговоров с главой Госдепа США Рубио заявил, что власти страны не намерены продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем в рамках инициативы «Один пояс — один путь».