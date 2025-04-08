Панама, 8 апреля, 2025, 06:17 — ИА Регнум. Панама отозвала своего посла в России Катлина Тодда спустя два месяца со дня вступления в должность. Об этом 7 апреля написала газета La Estrella de Panamá.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Панамы

«Министерство иностранных дел Панамы приняло решение об отзыве посла республики в России Холмана Делберта Катлина Тодда», — указали авторы.

Причина увольнения дипломата не раскрывается.

Свободно владеющий русским языком Катлин Тодд 12 февраля вручал копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Сергею Рябкову.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля новый посол Франции Николя де Ривьер прибыл в Россию. Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла республики. Ривьер служил офицером в МИД Франции с 1992 по 1994 год. Он успел поработать пресс-атташе посольства в Гааге и Вашингтоне. Также был новым постоянным представителем Франции при Организации Объединённых Наций (ООН).