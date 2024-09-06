Порт-о-Пренс, 6 сентября, 2024, 04:13 — ИА Регнум. Сделка между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа согласована на 90%. Об этом в четверг, 5 сентября, заявил государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции по итогам визита в Гаити.

Иван Шилов ИА Регнум Энтони Блинкен

«Исходя из того, что я видел, соглашение достигнуто на 90%, но остаётся несколько важных вопросов», — приводит слова американского чиновника агентство Reuters.

По его словам, одним из важнейших вопросов, по которому обе стороны до сих пор не пришли к согласию, является присутствие израильских военных вдоль Филадельфийского коридора на границе между сектором Газа и Египтом. Также остаются разногласия относительно формата обмена удерживаемых ХАМАС заложников на палестинских заключённых.

Энтони Блинкен добавил, что в ближайшие дни Соединённые Штаты поделятся с Израилем предложениями по решению оставшихся разногласий. Аналогичная встреча состоится между посредниками в лице Египта и Катара с представителями ХАМАС.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание The Washington Post сообщило, что США в ближайшее время намерены представить окончательное соглашение о прекращении огня в секторе Газа. По информации источника, если стороны не смогут договориться, это будет означать конец инициативы Вашингтона в урегулировании конфликта.