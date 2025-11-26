Свой остров с «блэкджеком» и дамами полусвета — сколькие из нас шутили так в курилках и на корпоративах. Но кто попытался «на деле» приблизиться к желаемому? Два парня из Техаса попытались.

Иван Шилов ИА Регнум

Ожидаемо хорошего финала эта история не получила. А началась она с того, что 20-летний Таннер Кристофер Томас и 21-летний Гэвин Риверс Вайзенберг решили захватить остров Гонав, находящийся в юрисдикции Гаити.

Американцы планировали устроить насильственный переворот и поработить местное население: женщин и детей использовать для сексуальных утех, а всех мужчин — убить.

Чудо-остров

Остров Гонав из-за этой истории практически впервые попал в новостные сводки. Большим его назвать язык не поворачивается: 87 тысяч человек населения (а отдельные источники сообщают, что еще меньше) и 743 квадратных километра общей площади.

Пляжи здесь на редкость живописны, но от этого никуда не уходят проблемы с пресной водой — а заодно и с недоеданием — которые испытывает местное население.

Кстати, когда-то остров уже захватил американец.

В 1925 году сержант морской пехоты американской армии Фостин Виркус (родившийся на территории Царства Польского) прибыл сюда для службы в качестве администратора округа. Местная королева, промышлявшая культом вуду, объявила его реинкарнацией короля Фостена I (сбежал с Гаити в 1859 году, спасаясь от очередного переворота, и обещал своим подданным вернуться).

Так Фостин Виркус стал Фостеном II, вполне себе неплохо жил — как пишут, даже недурственно управлял округом (хотя здесь больше стоит благодарить поддерживавшую его вуду-элиту). По статусу ему полагался личный гарем — которым он с удовольствием пользовался.

В 1929 году в результате политической необходимости и споров американцев с президентом Гаити Виркус отрекся от престола, был переведен в Порт-о-Пренс и вскоре отправлен в отставку.

Впоследствии он сделал карьеру в качестве эксперта по карибским верованиям, писал мемуары и консультировал всех желающих по разным аспектам культуры и религии вуду.

Судя по всему, молодые последователи Виркуса ознакомились с его историей. И решили, что лучший способ подготовиться к захвату Гонава — это поступить в американскую армию. Или на иную службу с серьезной силовой подготовкой.

Подготовка и план

Рассчитывать на появление персональной королевы-вуду выходцы из Техаса не захотели.

Поэтому Вайзенберг поступил в пожарную академию — не зря управление огнем весьма ценится в отдельных коренных общинах на Карибах. Томас отправился на военную службу в американские военно-воздушные силы, стремясь получить там навыки владения оружием и ведения боя.

Интересно, что с января 2025 года Томас служил на авиабазе Рамштайн в Германии. Позже, в марте, добился своего перевода на авиабазу Эндрюс в штате Мэрилэнд, которая находится недалеко от Вашингтона.

Вашингтон выбрали не случайно.

Именно там товарищи вербовали бездомных, которых планировали использовать в качестве бойцов для захвата острова. Дополнительно для вторжения планировалось приобрести парусную лодку, огнестрельное оружие и иные боеприпасы, а также взрывчатые вещества.

Кроме того, с июля 2024-го по май 2025-го Томас и Вайзенберг прилежно изучали гаитянский креольский язык.

Правда, в деле были свою «нюансы» — например, обучение в пожарной академии Вайзенберг провалил практически сразу после поступления.

Успешность вербовки вашингтонских бездомных, продолжавшейся несколько месяцев, охарактеризовать сложно. Местным журналистам не удалось найти каких-либо данных о точном числе лиц, которые согласились бросить курение крэка и пуститься на парусной лодке за гаитянскими рабынями.

Попутно выяснилось, что в тот же период Вайзенберг и Томас занялись производством детской порнографии, явно планируя расширить свой «бизнес» на Гонаве (к слову, гаитянские дети являются одним из частых товаров на местных черных рынках: их охотно закупают для преступных целей, а также для организации незаконного усыновления, уж больно неохотно их ищут в родной стране).

Похоже, что на воображение новоявленных конкистадоров повлиял и скандал вокруг «острова Эпштейна».

К настоящему моменту оба деятеля арестованы.

Вайзенберг — в июле, а Томас — совсем недавно, после того как предстал перед военным трибуналом и был уволен со службы.

За производство детской порнографии каждому грозит от 15 до 30 лет лишения свободы, а за сговор с целью совершения убийства (причем не одного) в иностранном государстве — и вовсе светит пожизненное.

А что дальше?

Сам собой напрашивается вопрос: успели ли товарищи совершить что-то реальное для вторжения на Гонав?

Судя по открытым источникам — нет.

Однако для привлечения к уголовной ответственности в США совершенно не нужно лично ступать на иностранный остров с недобрыми намерениями. Достаточно доказать наличие разработки логистических и оперативных планов, а также конкретные действия, предпринятые для получения необходимых навыков. Например, составить карту и научиться стрелять.

А у Вайзенберга и Томаса дела зашли еще дальше.

Тем не менее их уголовный процесс еще только в самом начале — вполне возможно, что часть обвинений в дальнейшем трансформируется во что-то более или менее серьезное.

К слову, не слишком понятно, каким образом деятельность этих людей попала в поле зрения правоохранительных органов. Вполне вероятно, что произошло это во время чересчур активной вербовки бездомных, среди которых хватает «засланных казачков», сливающих ФБР наркоторговцев и террористов.

Но не стоит исключать и вариант, при котором Вайзенберг и Томас решили прощупать ситуацию, задавая вопросы действующим наемникам и военнослужащим, которые находятся на Гаити и в окрестностях — за что и были в итоге наказаны.