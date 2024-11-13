Вашингтон, 13 ноября, 2024, 04:27 — ИА Регнум. Третий по счёту американский гражданский самолёт, принадлежащий авиакомпании American Airlines, попал под обстрел на Гаити. Об этом 12 ноября сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданские самолёты

«American Airlines заявила, что приостанавливает полёты на Гаити до 12 февраля, после того как самолёт попал под обстрел», — цитирует агентство заявление авиакомпании.

Уточняется, что самолёт авиарейса 819, следовавший из аэропорта в Порт-о-Пренсе, благополучно приземлился в Майами 11 ноября. После осмотра воздушного судна выяснилось, что в его обшивку попала пуля. После инцидента авиакомпания приняла решение о приостановке полётов на Гаити и тесно сотрудничает с органами, в том числе с ФБР, для расследования произошедшего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что самолётам гражданской авиации США запретили полёты на Гаити после инцидентов с обстрелом воздушных судов в этой стране. Федеральное управление гражданской авиации уточняет, что авиаперелёты временно приостановлены на 30 дней из соображений безопасности.

Пассажирский самолёт американской авиакомпании Spirit Airlines обстреляли при попытке приземления в аэропорту Порт-о-Пренса на Гаити. Пострадал как минимум один человек. Ранен член экипажа — бортпроводник. Среди пассажиров никто не пострадал. Самолёт временно вывели из эксплуатации.

Авиакомпании Spirit Airlines, JetBlue Airways и American Airlines заявили 11 ноября об отмене авиарейсов на Гаити и обратно.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка резко ухудшились на Гаити после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моизаи произошедшего чуть позже землетрясения. В стране при бездействии властей началась борьба за передел сфер влияния между преступными группировками, которая сопровождается убийствами и похищениями граждан.