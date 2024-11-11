Порт-о-Пренс, 11 ноября, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Самолёт американской авиакомпания Spirit Airlines обстреляли при попытке приземления в аэропорту Порт-о-Пренса в Гаити. Об этом 11 ноября сообщает газета Miami Herald.

Авиарейс компании Spirit Airlines, следовавший из американского Форт-Лодердейла, штат Флорида, обстреляли при попытке совершить посадку в Порт-о-Пренсе на Гаити. Пострадал как минимум один человек. ранен член экипажа, бортпроводник. Среди пассажиров никто не пострадал.

Отмечается, что самолёт перенаправили в Доминиканскую Республику, где воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Сантьяго. Проверка выявила «доказательства повреждений самолета, соответствующие следам стрельбы», уточняется в материале. Самолёт временно выведен из эксплуатации.

После инцидента авиакомпания отменила все авиарейсы в Гаити, назначенные на 12 ноября.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Гаити банда Gran Grif за день убила как минимум 70 человек, в том числе троих младенцев, и ещё более шести тысяч человек заставила бежать из города Порт-Санде. Нападение банды названо самым жестоким преступлением за последние несколько лет на Гаити, где наблюдается разгул преступности. Представитель национальной полиции Гаити сообщил, что в настоящее время на место происшествия прибыло подкрепление из силовиков для сдерживания ситуации.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка резко ухудшились на Гаити после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза и произошедшего чуть позже землетрясения. В стране началась борьба за передел сфер влияния между преступными группировками, которая сопровождается убийствами и похищениями граждан.