Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Председатель переходного президентского совета Гаити Эдгар Леблан Филь во время своего выступления на Генассамблее ООН 26 сентября хотел попить воды, но, не найдя стакана на трибуне, неудачно отпил из объёмного кувшина.

Кадр из видео

Эдгар Филь, не увидев стакана, взял рукой графин с водой. Пытаясь попить, он облился сам и замочил пиджак. При этом политик не смутился, вытер рот рукой и продолжил выступление. Трансляция велась на официальном сайте ООН.

В своём выступлении лидер Гаити требовал компенсации средств от Франции за колоссальные репарации.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден оговорился, перепутав Нью-Йорк с Вашингтоном, во время выступления на полях Генассамблеи ООН. Байден не стал поправлять себя и продолжил речь. В начале июля в интервью радиостанции WURD он назвал себя «чернокожей женщиной». На мероприятии в рамках предвыборной кампании Байден 29 июля перепутал Италию и Францию.

Издание The Wall Street Journal 8 июля указало в публикации, что Байден всё чаще запинается, выступая публично. Об этом говорят люди, которые общались с американским лидером в последнее время.