Порт-о-Пренс, 5 октября, 2024, 06:13 — ИА Регнум. Банда Gran Grif за день убила как минимум 70 человек, в том числе троих младенцев, и ещё более шести тысяч человек заставила бежать из города. Об этом, 4 октября, сообщает агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гаити

Вооруженные люди рано утром 3 октября напали на город Понт-Сонде в департаменте Артибонит, стреляя по жителям из автоматических винтовок. При этом члены банды поджигали дома и автомобили, вынуждая жителей города покинуть его. Отмечается, что вооружённые люди практически не встретили сопротивления и успели поджечь десятки домов и автомобилей.

«Это отвратительное преступление против беззащитных женщин, мужчин и детей является нападением не только на жертв, но и на всю гаитянскую нацию», — заявил премьер-министр Гаити Гарри Кониль в соцсети X.

По данным ООН, в результате нападения город вынужденно покинули около 6270 человек, часть из них сейчас находится во временных убежищах. ООН обвинила банду в убийствах, насилии и массовых похищениях людей, а также грабежах, уничтожении имущества, угоне автомобилей и ещё в ряде тяжких преступлений.

Нападение банды названо самым жестоким преступлением за последние несколько лет на Гаити, где наблюдается разгул преступности. Представитель национальной полиции Гаити сообщил, что в настоящее время на место происшествия прибыло подкрепление из силовиков для сдерживания ситуации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что члены вооружённых банд разгромили и разграбили Национальную библиотеку Гаити в столице страны Порт-о-Пренсе. В результате могли быть утрачены исторические документы возрастом до 200 лет.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка резко ухудшились на Гаити после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза и произошедшего чуть позже землетрясения. В стране началась борьба за передел сфер влияния между преступными группировками, которая сопровождается убийствами и похищениями граждан.