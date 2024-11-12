Гражданским самолётам США запретили летать на Гаити после обстрела
Вашингтон, 13 ноября, 2024, 01:16 — ИА Регнум. Самолётам гражданской авиации США запретили полёты на Гаити после инцидентов с обстрелом воздушных судов в этой стране. Об этом 12 ноября сообщает телеканал ABC News со ссылкой на распоряжение федерального управления гражданской авиации США (FAA).
«Операции гражданской авиации США на территории и в воздушном пространстве Гаити на высоте менее 10 тысяч футов (3048 метров) запрещены», — указано в сообщении регулятора.
Второй инцидент с обстрелом грузового самолёта авиакомпании JetBlue Airways в аэропорту Порт-о-Пренса на Гаити расследуется с участием американских властей. Авиакомпания сообщила, что рейс 935 прибыл 11 ноября в Нью-Йорк, не сообщив о каких-либо неполадках, но в ходе послеполётной проверки было установлено, что в корпус самолёта попала пуля.
Ранее ИА Регнум сообщало, что пассажирский самолёт американской авиакомпании Spirit Airlines обстреляли при попытке приземления в аэропорту Порт-о-Пренса на Гаити. Пострадал как минимум один человек. Ранен член экипажа — бортпроводник. Среди пассажиров никто не пострадал. Самолёт временно вывели из эксплуатации.
Авиакомпании Spirit Airlines, JetBlue Airways и American Airlines заявили 11 ноября об отмене авиарейсов на Гаити и обратно.
Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка резко ухудшились на Гаити после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза и произошедшего чуть позже землетрясения. В стране началась борьба за передел сфер влияния между преступными группировками, которая сопровождается убийствами и похищениями граждан.