Вашингтон, 13 ноября, 2024, 01:16 — ИА Регнум. Самолётам гражданской авиации США запретили полёты на Гаити после инцидентов с обстрелом воздушных судов в этой стране. Об этом 12 ноября сообщает телеканал ABC News со ссылкой на распоряжение федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Иван Шилов ИА REGNUM Самолёт

«Операции гражданской авиации США на территории и в воздушном пространстве Гаити на высоте менее 10 тысяч футов (3048 метров) запрещены», — указано в сообщении регулятора.

Второй инцидент с обстрелом грузового самолёта авиакомпании JetBlue Airways в аэропорту Порт-о-Пренса на Гаити расследуется с участием американских властей. Авиакомпания сообщила, что рейс 935 прибыл 11 ноября в Нью-Йорк, не сообщив о каких-либо неполадках, но в ходе послеполётной проверки было установлено, что в корпус самолёта попала пуля.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пассажирский самолёт американской авиакомпании Spirit Airlines обстреляли при попытке приземления в аэропорту Порт-о-Пренса на Гаити. Пострадал как минимум один человек. Ранен член экипажа — бортпроводник. Среди пассажиров никто не пострадал. Самолёт временно вывели из эксплуатации.

Авиакомпании Spirit Airlines, JetBlue Airways и American Airlines заявили 11 ноября об отмене авиарейсов на Гаити и обратно.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка резко ухудшились на Гаити после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза и произошедшего чуть позже землетрясения. В стране началась борьба за передел сфер влияния между преступными группировками, которая сопровождается убийствами и похищениями граждан.