Порт-о-Пренс, 4 мая, 2024, 04:40 — ИА Регнум. Дожди, которые продолжаются несколько дней, вызвали оползни и обрушения зданий на севере Гаити, в результате которых погибли как минимум 13 человек. Об этом 3 мая пишет газета Le Nouvelliste.

Odelyn Joseph/AP/TASS

Уточняется, что 12 человек погибли в Лабори, Барьер-Бутей (южный пригород Кап-Аитьена), при обрушении дома под ливнем, который продолжался несколько дней подряд. Первое рухнувшее здание задело и разрушило два дома под ним, во всех домах находились люди.

Ещё один человек погиб в результате схода оползня в районе Риваль. Спасатели и добровольцы из числа местных жителей разбирают завалы, разыскивая пострадавших. Местные власти призвали жителей следовать инструкциям Службы гражданской защиты.

По данным властей, более 2200 домов также были подтоплены, а вышедшая из берегов река Вер-Кап нанесла значительный урон поголовью скота.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на юге Бразилии в результате наводнений, вызванных сильными ливнями, погибли по меньшей мере 29 человек, ещё 60 человек числятся пропавшими без вести.

Пострадали 213 муниципалитетов, около 10 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома. В регионе зафиксированы наводнения, оползни и прорывы дамб. Кроме того, произошло обрушение части плотины гидроэлектростанции на реке Риу-дас-Антас.

В американском штате Оклахома 29 апреля в результате серии крупных и опасных торнадо погибли не менее трёх человек, включая одного ребёнка.