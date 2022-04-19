Москва, 19 апреля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Приглашение для участия во втором международном онлайн-саммит по вопросам борьбы с COVID-19 не получал президент России Владимир Путин. Об этом 19 апреля рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«На уровне президента не было никаких приглашений», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом второй онлайн-саммит по вопросам борьбы с COVID-19 намечен на 12 мая, и на нем будут председательствовать США, Белиз, Германия, Индонезия и Сенегал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопросы, которые касаются членов экипажа ранее затонувшего крейсера Черноморского флота ВМФ России, являются прерогативой Министерства обороны РФ.