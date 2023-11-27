Анапа, Краснодарский край, 27 ноября, 2023, 06:50 — ИА Регнум. Сухогруз Blue Shark выбросило на мель из-за сильного шторма в районе краснодарского посёлка Витязево, расположенного около Анапы. По данным сайта Vesselfinder, судно 1997 года выпуска курсировало под флагом Белиза — государства в Центральной Америке, граничащего с Мексикой и Гватемалой.

Gerry Wood На мели

С 23 ноября сухогруз длиной 167 метров и шириной 26 метров находился в порту Тамани, до этого он был у побережья Турции. В настоящее время судно находится примерно в 140 метрах от берега.

По информации Росморречфлота, на борту сухогруза находится 21 член экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3848819" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 ноября шторм обрушился на Краснодарский край и Крым. Из-за непогоды в городе Анапе по решению администрации в понедельник, 27 ноября, отменили занятия в школах и детских садах.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3848819" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

27 ноября в связи с прохождением средиземноморского циклона по Крыму и Севастополю ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег, в горах снег, на дорогах гололедица. В течение суток вероятен ураганный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 28-33 м/с, местами 35-40 м/с. Температура воздуха ночью и днём составит -2…+3°С, на побережье +6°С, в горах -2…-6°С.

В порту Ялты во время шторма оторвалась сухогрузная баржа. В городе повалившиеся от ураганного ветра деревья стали причиной отсутствия электроэнергии в ряде районов, отопления.

Также из-за ураганов и ливней вышло из берегов море в Турции.