За прошедший период 2022 года в арбитражи поступило шесть банкротных исков, адресованных нефтеперерабатывающим заводам в шести регионах России. При этом четыре из них — в марте. Среди ответчиков как небольшие предприятия, так и довольно крупные активы с давней историей. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Сибирь: банкротный круговорот

Самым последним претензии получило ООО «Итатский нефтеперерабатывающий завод» из Кемеровской области. Заявление, поданное 22 марта 2022 года, было принято судьей Виноградовой 24 марта и будет рассмотрено 11 апреля. Компания «Паритет», выступившая истцом, в качестве обоснования заявила долг в размере 45,2 млн рублей. До подачи банкротного заявления завод из Кемерово проиграл финансовый спор о взыскании предварительной оплаты за не поставленный товар и неустойки.

Предприятие-ответчик создано в 2011 году, с 2020 года принадлежит Дмитрию Горюнову, который также выступает директором актива. Завод обеспечивает работой порядка 30 человек.

По данным базы «Контур.Фокус», за 2020 год выручка предприятия составила 6,64 млрд рублей, а чистая прибыль — около 1,4 млн рублей. На сайте ООО уточняется, что оно — «одно из ведущих предприятий нефтяного сектора России по переработке нефти, нефтехимии и производству минеральных удобрений».

В 2016 году актив уже пытались обанкротить. Он даже успел побывать под внешним управлением. В 2019 году производство по банкротному делу прекратили после подписания мирового соглашения. Между тем 10 марта 2022 года ФНС России подала заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение мирового соглашения на сумму 136 441 876,8 рубля основного долга, 116 351 851,89 рубля пени и штрафа. Заседание назначено на 13 апреля 2022 года.

Также в Сибирском федеральном округе банкротные претензии есть и к новосибирскому юрлицу — ООО «Нефтеперерабатывающий завод Барабинский» из Барабинска. Заявителем в деле выступает налоговый орган, заявивший долг в размере 6 млн рублей. Дело начнут слушать 25 апреля.

Это вторая попытка ИФНС инициировать банкротное дело в Барабинске. Первая была предпринята в 2018 году, но иск был отозван после выплаты задолженности.

Старейший нефтеперерабатывающий завод Кубани

В феврале 2022 года банкротный иск получил и один из старейших активов Краснодарского края — ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод», которое ведёт свою историю с 1963 года. Слушания по делу намечены на 14 апреля 2022 года.

Afipnpz.ru «Афипский НПЗ»

Кредитором в деле выступает «Интерпромбанк», которому завод также проиграл спор на почти 700 млн рублей.

В ЕГРЮЛ предприятие зарегистрировано в 2020 году. Его владельцы — компания «Ойл технолоджис» — 92% доли (собственники — кипрские фирмы) и ООО «Сбербанк инвестиции».

Afipnpz.ru «Афипский НПЗ»

Отметим, на 30 марта в арбитраже Московской области также назначено заседание по иску «Московского кредитного банка», который требует взыскать с завода долг по договору поручительства от 2017 года в размере 159 731 713,6 рубля. Третье лицо в споре — ООО «Марийский нефтеперерабатывающий завод» из Марий Эл.

Остальные ответчики

Любопытная ситуация сложилась в Белгородской области. Здесь от налоговой службы заявление о несостоятельности получило ООО «Белгородский нефтеперерабатывающий завод». Сумма заявленного долга — более 37,4 млн рублей. При этом в 2021 году в отношении завода уже ввели конкурсное производство, признав его банкротом, а УФНС в первом деле также участвует как кредитор. С чем связана подача отдельного иска, не сообщалось, но он был оставлен без движения до 6 апреля 2022 года.

Данный завод известен тем, что три года назад его рабочие в ходе «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным пожаловались на многолетние проблемы с выплатой зарплаты.

Homoatrox Белнефтехим

Ответчиком в банкротном деле также стало и предприятие из Дагестана — ООО «Нефтеперерабатывающий завод «Терек», иск в отношении которого заслушают 5 апреля.

Налоговый орган в качестве причины подачи иска заявил достаточно крупный долг. Он составляет 936 051 002,43 рубля. При этом в прошлом году «Терек» дважды судился с налоговым органом, оспаривая принятые решения.

Замыкает список ответчиков в делах о банкротстве также имеющее претензии от налоговиков ОАО «Поволжский нефтеперерабатывающий завод» (ПНЗ), прописанное в Москве.

Сумма долга ПНЗ не сообщалась. Само предприятие зарегистрировано в реестре юрлиц в 2012 году. На июнь 2021 года 100% акций этого актива числилось за Norden Holding S.A. (Люксембург). Конечный бенефициар не раскрывался. Директор — Мария Андреева. На тот же период (лето 2021 года) к группе лиц компании принадлежала фирма из Белиза — VELOCITA TRADING LIMITED и три физлица — Сергей Жбаков, Фабио Гасперони и Стас Тиерри.

Отметим, за весь 2021 год банкротные иски были поданы лишь к трём предприятиям этой отрасли — ООО «Нефтеперерабатывающий завод «Северный Кузбасс» (иск оставлен без рассмотрения), тверскому АО «Андреапольский нефтеперерабатывающий завод» (рассмотрение начнётся 25 марта 2022 года) и ООО «Южный нефтеперерабатывающий завод» из Калмыкии (в январе 2022 года признано банкротом).