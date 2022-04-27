Гавана, 27 апреля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Белиза Джон Антонио Брисеньо начинает 27 апреля официальный визит на Кубу. Целью визита станут встречи с правительством острова, а также углубление связей между народами. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Dennis Jarvis Белиз

Дипломатические отношения между Белизом и Кубой были установлены в 1995 году. С тех пор страны ведут активное сотрудничество в областях здравоохранения и подготовки кадров. Страны совместно реализовали ряд проектов в сферах культуры, охраны окружающей среды, пищевой промышленности, рыболовства, строительства и туризма.

Визит высокопоставленного чиновника из Белиза станет подтверждением дружественной позиции в отношении острова. Белиз неоднократно подтверждал свою позицию, отвергая экономическую и финансовую блокаду Кубы по стороны Соединённых Штатов.