Сеул, 12 мая, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль примет участие в глобальном саммите по борьбе с COVID-19, который состоится 12 мая в онлайн-формате. Об этом сообщает Yonhap News.

대한민국 대법원 Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Сообщается, что организацией мероприятия занимаются США, Белиз, Германия, Индонезия и Сенегал. В мероприятии также примут участие страны, другие партнеры, неправительственные организации и компании частного сектора.

Известно, что это первое международное мероприятие, в котором Юн Сок Ёль примет участие после вступления в должность главы государства.

Сообщается, что во время саммита президент Южной Кореи выступит с речью. Ожидается, что в своем выступлении Юн Сок Ёль опишет усилия и планы Южной Кореи в глобальной борьбе с пандемией.