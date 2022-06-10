Лос-Анджелес, США, 10 июня, 2022, 04:58 — ИА Регнум. Администрация США не должна была лишать Венесуэлу и Кубу, много сделавших для стран региона, возможности участвовать в саммите Америк в Лос-Анджелесе. Об этом премьер-министр Белиза Джон Брисеньо 9 июня заявил в ходе своего выступления на форуме.

Венесуэла и Куба

Джон Брисеньо «Этот саммит принадлежит всей Америке. Таким образом, просто непростительно, что на нём присутствуют не все американские страны. Его сила от этого уменьшается».

По словам лидера центральноамериканского государства, решение Вашингтона не приглашать в Лос-Анджелес представителей Кубы «необъяснимо», поскольку Гавана вносит существенный вклад в решение проблем здравоохранения для почти двух третей населения региона. Брисеньо обратился к президенту США Джо Байдену с призывом немедленно снять блокаду с Острова свободы.

Джон Брисеньо «Незаконная блокада Кубы — это оскорбление человечества».

Премьер-министр Белиза также назвал «непростительным» отсутствие на саммите представителей Венесуэлы, которая «многое сделала для обеспечения энергетической безопасности Карибского региона через свои инновационные финансовые программы». По мнению Брисеньо, за будущее Западного полушария ответственны все страны региона вне зависимости от размера территории, ВВП или системы государственного управления.

Джон Брисеньо «Мы все заинтересованы в устойчивом и крепком будущем, основанном на справедливости… Америка — это географическое понятие, а не политическое».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе своего выступления на саммите Америк заявил, что принимающие в этом году форум США не должны были исключать из числа его участников Венесуэлу, Кубу и Никарагуа, и на будущее нужно исключить возможность такого произвола.