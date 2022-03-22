Кингстон, 22 марта, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Герцог и герцогиня Кембриджские начали 22 марта официальный визит на Ямайку, приуроченный к 60-летию независимости страны об британской короны. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Libre.

Уинслоу Хомер. Ураган на Багамах. 1898

Визит британских гостей вызвал волнения и недовольство со стороны местных жителей, которые потребовали компенсации за «годы рабства». Помимо Ямайки высокопоставленные особы посетили также Белиз, а завершить официальный тур планируют на Багамских Островах.

Белиз, Ямайка и Багамские Острова в прошлом были колониями британской короны, и, несмотря на приобретенную в прошлом веке независимость, эти страны все еще остаются подданными Елизаветы II.