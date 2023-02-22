Дуррес, Албания, 22 февраля, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Албании в рамках проведения операции «Эмбарго» задержали в порту Дуррес судно под флагом Либерии из-за подозрений, что оно нарушает санкции ЕС и США в отношении российской нефти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Возникло подозрение, что эта партия нефти была вывезена из стран, на которые распространяется нефтяное эмбарго, а именно из России», — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, судно ранее вышло из Азербайджана, после чего его якобы загрузили нефтью с другого танкера в греческом порту Каламата. В полиции подозревают, что документы на нефть подделаны. Судно было задержано на основании оперативной информации.

Сообщается, что на танкере было 22,5 тыс. тонн нефти. Название судна и кто является его владельцем, не сообщается. Всех членов экипажа задержали для проведения следствия.

Напомним, санкции ряда стран на российские нефтепродукты вступили в силу с 5 февраля. Запрещается покупать у РФ нефть дороже $60 за баррель.