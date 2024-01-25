Сана, 25 января, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Бойцы йеменского шиитского движения «Ансар Алла» в результате столкновения с рядом американских эсминцев в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе нанесли удар по американскому военному кораблю, задействовав баллистические ракеты, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа на странице в X. Он пояснил, что речь идёт о судах, которые обеспечивали защиту двух американских коммерческих кораблей.

Иван Шилов ИА Регнум

После прямого попадания повреждение получил военный корабль США, а два коммерческих американских судна были вынуждены отступить и поменять маршрут, уточнил представитель хуситов. По его словам, военная операция продолжалась более двух часов.

Йеменские хуситы. Что известно?

«Ансар Аллах» движение, правящее на севере Йемена. Сотрудничает с Ираном и партией «Хезболла» из Ливана. Будучи довольно радикальным движением, начали поддерживать палестинцев в секторе Газа. Атаки на суда США в Красном море происходят регулярно в связи с началом военной операции Израиля, проводимой при поддержке союзников.

Атаки хуситов в Красном море

По данным центрального командования Вооруженных сил США, с 19 ноября по 18 января хуситы не менее 31 раза предпринимали атаки на гражданские суда в Красном море с использованием противокорабельных баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов.

Атаку американского военного корабля USS Carney в Красном море с помощью ракет и беспилотников хуситы совершили в начале декабря 2023 года. По данным морской охранной компании Ambrey из Великобритании, сухогруз пострадал при ударе беспилотника у северного йеменского порта Ходейда.

Кроме того, 19 ноября представители движения захватили израильское грузовое судно Galaxy Leader в Аденском заливе. Позднее у побережья Йемена они напали на танкер Central Park под флагом Либерии и взяли судно под свой контроль. На борту находились 22 члена экипажа.

10 января в эфире телеканала Al Masirah, подконтрольного хуситам, Яхья Сариа также информировал об ударе по кораблю ВС США в Красном море. По его словам, нападение было совершено при помощи беспилотников, баллистических и противотанковых ракет. Он отмечал, что эта атака стала первой операцией в ответ на вероломное нападение американской армии на силы «Ансар Аллах» и хуситы без колебаний отреагируют на любые угрозы, исходящие со стороны Вашингтона.

В тот же день представитель Белого дома Джон Кирби без каких-либо подробностей заявлял, что Соединённые Штаты Америки ввели новые санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных с атаками йеменских хуситов на торговые и другие суда в Красном море.

Позиции Палестины, Израиля и России

Член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммедаль-Бахити неоднократно подчёркивал, что у хуситов нет цели захватить или потопить суда в Красном море, задача состоит в том, чтобы повысить экономические издержки для Израиля. Также, по словам хусита, «Ансар Аллах» готова к миру, но США и Британия должны прекратить агрессию против Йемена, остановить конфликт в секторе Газа и обеспечить бесперебойный поток продовольствия, лекарств и топлива.

19 января член политбюро заявлял 19 января, что российским и китайским судам ничего не угрожает в Красном море.

«Более того, мы готовы обеспечивать безопасность прохода их кораблей в Красном море, потому что свободное судоходство играет значительную роль для нашей страны», — сказал аль-Бахити.

Цель военного конфликта с сектором Газа 13 января, по прошествии 100 дней, обозначил в ходе пресс-конференции израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Мы продолжим войну до конца, пока мы не достигнем решительной победы и всех наших целей — ликвидации ХАМАС, возвращения всех заложников и гарантии того, что Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля», — подчёркивал политик.

Россия считает неприемлемыми методы ведения войны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с палестинским движением ХАМАС, включающим уничтожение жилых кварталов в секторе Газа, отмечал 13 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

Любые действия, создающие угрозу для коммерческих судов в Красном море и Аденском заливе, необходимо прекратить, заявил 3 января на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.