Монровия, 17 декабря, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Более тысячи человек приняли участие в акции протеста, которая прошла в пригороде либерийской столицы Монровии, сообщило 17 декабря агентство Reuters.

(сс) blk24ga Монровия, Либерия

Они вышли на митинг, чтобы заявить о своем недовольстве длительным отсутствием на родине главы государства Джорджа Веа, а также тяжелой экономической ситуацией, которая сложилась в стране.

Акцию организовали четыре крупнейших оппозиционных партии Либерии. В последнюю минуту три из них (кроме Альтернативного национального конгресса) отказались от участия в митинге.

Веа находится за пределами страны с конца октября. С этого времени он посетил Катар и саммит лидеров США и Африки в Вашингтоне. Ожидается, что президент вернется в Либерию 19 декабря.