Монровия, 8 октября, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Информацию о дефиците риса опровергло министерство торговли и промышленности Либерии. Об этом 7 октября сообщает Sierra Leone Telegraph.

UNMEER Либерия

Глава либерийского ведомства Мавви Диггс заявил, что риса в стране достаточное количество. Диггс уточнил, что рисовой крупы, которая является основной пищей жителей Либерии, должно хватить до прибытия судна, оно ожидается в ближайшие дни.

В связи с ажиотажем, вызванным опасениями либерийцев перед дефицитом риса, розничные торговцы вынуждены лично охранять склады с крупой. Цена на рис повысилась с 19 долларов США за мешок до 33-40 долларов за мешок. Крупные импортёры риса заявляют, что возрастание стоимости обусловлено ростом мировых цен на эту крупу, а также высокими налогами на импорт в самой Либерии.

Учитывая, что больше половины населения страны живёт за чертой бедности, рост цен на основной продукт питания ощутимо сказывается на бюджете семей. Уже сейчас многие либерийцы вынуждены были сокращать потребление других продуктов, чтобы сэкономить средства для покупки риса.

При этом для Либерии рис является политическим товаром. В истории страны дефицит риса уже приводил к бунтам и государственному перевороту. В текущем году Либерия сталкивается с проблемой нехватки риса уже второй раз. В первый раз, весной, кризис удалось преодолеть.

Экс-вице-президент страны и лидер оппозиционной партии Джозеф Ньюма Боакай недавно обвинил действующего президента Джорджа Веа в некомпетентности, которая, по его словам, стала причиной рисового кризиса.