Южно-Сахалинск, 3 октября, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Сухогруз Queen lend под флагом Либерии вынесло к берегу Сахалина из-за шторма, сообщили 3 октября в морском спасательном центре «Южно-Сахалинск».

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«Сухогруз вынесло к берегу», — рассказал собеседник ТАСС.

По данным агентства, на борту находились 22 гражданина Китая.

У побережья Сахалина идёт дождь и дует сильный ветер. Высота волн в этом районе достигает 2,5 м.

В «Восточной горнорудной компании» заявили, что опасности разлива нефтепродуктов на судне нет.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв прогремел на торговом судне, шедшем под флагом Того, в Чёрном море 20 сентября. На момент взрыва судно находилось вблизи дунайского рукава Сулина. Все 12 членов экипажа успели покинуть судно.