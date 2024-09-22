Москва, 22 сентября, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Россия вошла в топ-30 стран, в которых самые доступные цены на вино в мире — бутылка вина в РФ обойдётся в среднем в 595 рублей, или 6,42 доллара. Этом 22 сентября следует из расчётов «РИА Новости» на основе открытых данных.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На первом месте в этом списке Бутан, где бутылка вина в среднем стоит 3,58 доллара. За ним следуют Аргентина (четыре доллара) и Украина (4,34 доллара).

При этом также в верхней части списка оказались винодельческие страны. Так, ЮАР находится на шестом месте (4,6 доллара), Португалия — на девятом (5,02 доллара), Молдавия — на одиннадцатом (5,15 доллара) и Чили — на двенадцатом (5,37 доллара). Испания (5,57 доллара) находится на 17-й строчке.

Россия заняла в списке 29-е место. На 28-й позиции расположилась Гвинея-Бисау (6,37 доллара) и на 30-й — Либерия (6,5 доллара). А больше всего за бутылку вина придётся заплатить жителям Туркмении (31,43 доллара), Сингапура (27,13 доллара) и Бахрейна (23,88 доллара).

По информации Международной организации виноградарства и виноделия, самыми крупными производителями в 2023 году являлись Франция (20% от мирового производства), Италия (16%) и Испания (12%). Вместе с тем Франция заняла в списке 67-ю строчку (7,82 доллара) и Италия — 40-ю (6,69 доллара).

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября стало известно, что с июня по август 2024 года в России было приобретено пять миллионов декалитров (дал) игристого вина. Этот показатель увеличился на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В пресс-службе Роскачества 7 сентября сообщили, что российские производители за первые шесть месяцев года нарастили выпуск портвейна в два раза. При этом свыше 90% объёма производства данного типа винодельческой продукции приходится на Крым.