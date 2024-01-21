Анкара, 21 января, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Нефтеналивной танкер Peria под флагом Либерии заблокировал движение в проливе Босфор. Об этом 21 января сообщает издание Birgun, ссылаясь на источник в береговой охране Турции.

«Движение судов в Босфоре было приостановлено из-за того, что танкер встал на якорь», — говорится в публикации.

По его данным, движение через пролив было приостановлено в обоих направлениях, пока танкер не будет отбуксирован в безопасное место.

В СМИ сообщили, что у танкера из-за непогоды сломался якорь.

Как передавало ИА Регнум, ранее у побережья Турции в районе провинции Кастамону сел на мель сухогруз Vamos под флагом Камбоджи. На борту судна находились 11 человек. Моряков эвакуировали с сухогруза. Эвакуацию осложнил сильный ветер. В Турции из-за шторма также получил повреждение теплоход Kevalay Queen, который шёл под флагом Ливии. В районе выхода из Босфора в Мраморное море у судна повредился двигатель и его начало сносить к берегу. Теплоход отбуксировали к стоянке Ахыркапы.

Из-за шторма на Чёрном море сухогруз Blue Shark выбросило на мель в районе посёлка Витязево в городе Анапа в Краснодарском крае. На борту судна находится 21 член экипажа, включая граждан Индии, Египта и Сирии. Сухогруз шёл под флагом Белиза.