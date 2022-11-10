Вашингтон, 10 ноября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Нападающий сборной США по футболу и французского клуба «Лилль» Тимоти Веа включён в состав американской команды на чемпионат мира в Катаре. Об этом 10 ноября сообщает Федерация футбола США.

Psg.fr Тимоти Веа

Тим Веа является сыном президента Либерии и экс-футболиста Джорджа Веа.

Джордж Веа на сегодняшний день является единственным африканским футболистом, который получил «Золотой мяч» как лучший игрок мира, это произошло в 1995 году. С 2018 года он занимает пост президента Либерии.

Напомним, чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. США на групповой стадии сыграет с командами Англии, Ирана и Уэльса.