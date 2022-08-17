Гвинея планирует укреплять военное сотрудничество с Россией
Москва, 17 августа, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Гвинея собирается развивать военное сотрудничество с Россией, заявил заместитель гвинейского министра обороны Давид Хаба в ходе Московской конференции по международной безопасности.
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Солдаты в Африке
Чиновник выразил благодарность российской стороне за взаимодействие с его республикой в военном сфере. Кроме того, Хаба отметил важность обсуждения темы международной безопасности и решения проблем связанных с такими вопросами.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября президент России Владимир Путин заявил, что российские власти надеются на расширение военно-технического сотрудничества со странами Африки.