Москва, 17 августа, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Гвинея собирается развивать военное сотрудничество с Россией, заявил заместитель гвинейского министра обороны Давид Хаба в ходе Московской конференции по международной безопасности.

Marines.mil Солдаты в Африке

Чиновник выразил благодарность российской стороне за взаимодействие с его республикой в военном сфере. Кроме того, Хаба отметил важность обсуждения темы международной безопасности и решения проблем связанных с такими вопросами.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября президент России Владимир Путин заявил, что российские власти надеются на расширение военно-технического сотрудничества со странами Африки.