Конакри, 7 октября, 2022, 06:03 — ИА Регнум. Не менее восьми человек погибли в результате обвала в шахте по добыче золота в регионе Сигури на северо-востоке Гвинеи, сообщает агентство Синьхуа.

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По официальным данным, погибло не менее восьми человек, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Другие источники называют цифру в 15 погибших в результате происшествия. Всех пострадавших доставили в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии. Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября обрушение произошло в шахте штата Дуранго на северо-западе Мексики. В результате трагедии погиб один человек.