Монако, 14 августа, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Гвинейский полузащитник футбольного клуба «Ред Булл Зальцбург» Мохамед Камара заключил контракт с командой «Монако». Об этом августа сообщает пресс-службы команды из «Монако».

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Отмечается, что соглашение 25-летнего игрока с «Монако» рассчитано на пятилетний срок — до 2027 года.

«Я очень рад присоединиться к такому большому клубу, как «Монако». Я получил прекрасный опыт игры в Европе, выступая за «Ред Булл Зальцбург», и теперь полностью сосредоточен на новом этапе своей карьеры», — заявил по этому поводу сам игрок.

Отметим, в прошлом сезоне Мохамед Камара сыграл в составе «Зальцбурга» в 36 матчах, отличившись в них одним забитым мячом и пятью голевыми пасами, а также получив 12 жёлтых карточек.