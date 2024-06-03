Конакри, 3 июня, 2024, 05:16 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 июня прибыл с официальным визитом в Гвинею, с которой начинается его турне по странам Африки. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Telegram-канал МИД РФ Прибытие Сергея Лаврова в Гвинею

Самолёт главы МИД РФ сел в Конакри, где у того пройдут встречи с политическим руководством страны. До этого Лавров посещал Гвинею с рабочим визитом в феврале 2013 года.

За последние два года текущий визит станет шестой по счёту поездкой руководителя российского внешнеполитического ведомства на Африканский континент.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года заместитель гвинейского министра обороны Давид Хаба, участвуя в Московской конференции по международной безопасности, отметил, что его страна собирается развивать военное сотрудничество с Россией. Представитель ведомства также поблагодарил РФ за взаимодействие с Гвинеей.

В июле 2023 года Сергей Лавров провёл встречу в Санкт-Петербурге с главами МИД 31 страны Африки и обсудил с ними вопросы сотрудничества. Особое внимание на мероприятии уделили укреплению российско-африканского партнёрства.