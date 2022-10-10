Пхеньян, 10 октября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 9 октября поздравительную телеграмму президенту Уганды Йовери Кагуте Мусевени. Об этом говорится на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«От имени правительства и народа КНДР горячо поздравляю Вас, правительство и народ Вашей страны с 60-летием независимости Уганды», — говорится в послании.

В телеграмме северокорейский лидер также выразил уверенность в укреплении и развитии отношений дружбы и сотрудничества, а также пожелал президенту крепко здоровья, а народу страны — прогресса и процветания.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале месяца глава КНДР направил поздравительную телеграмму временному президенту Гвинеи.

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