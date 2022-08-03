Андорра-ла-Велья, 3 августа, 2022, 12:26 — ИА Регнум. За футбольный клуб «Санта-Колома» из Андорры будут выступать российские игроки, поскольку спорт должен быть вне политики. Об этом 3 августа заявил владелец клуба Дэн Мильштейн.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

«Наш футбол вне политики, в Андорре нет лимита на количество легионеров в команде. Мы работаем по всему рынку, по всему миру. Однозначно российские футболисты будут в клубе», — приводит слова Мильштейна Спорт-Экспресс».

Мильштейн, который является также хоккейным агентом, стал владельцем «Санта-Коломы» в июле. На пост главного тренера команды был назначен российский специалист Дмитрий Черышев.