* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 25 марта, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Министры иностранных дел 16 стран подчеркнули в совместном заявлении, что степень их взаимодействия с Афганистаном зависит от того, предоставит ли «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) девочкам доступ к образованию в Афганистане.

Newsmedia.tasnimnews.com Школы для девочек в Афганистане

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», министры иностранных дел Албании, Андорры, Австралии, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Канады, Эстонии, Германии, Исландии, Косово, Малави, Монголии, Новой Зеландии, Швеции, Тонга и Великобритании в совместном заявлении призвали «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) придерживаться своих обязательств перед народом Афганистана и международных конвенций, чтобы предоставить девочкам доступ к образованию на всех уровнях.

В заявлении подчеркивается недавнее решение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о продлении запрета на образование для девочек старше шестого класса, и говорится, что необходимо также решить практические проблемы в реализации недискриминационной образовательной политики.

«Мы внимательно следим за тем, чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выполняли свои обязательства, — говорится в заявлении. — Мы судим о них по их поступкам, а не по их словам».

»Масштабы и степень участия наших стран в проблемах Афганистана, помимо оказания гуманитарной помощи, связаны с достижениями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этой области», — подчеркнули главы внешнеполитических ведомств.

Необходимо отметить, что сегодня во второй половине дня Совет Безопасности ООН также должен обсудить запрет на обучение девочек старше шестого класса в Афганистане.