Андорра-ла-Велья, 14 июня, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Андоррский суд уведомил бывшего премьер-министра Испании Мариано Рахоя и бывшего министра внутренних дел Испании Хорхе Фернандеса Диаса о проведении в отношении них расследования. Об этом пишет агентство EFE.

Mariano Rajoy Мариано Рахой

Суд рассматривает предполагаемое давление на банк Privada d’Andorra с целью получения информации о каталонских политиках во время ситуации вокруг независимости Каталонии.

Расследование проистекает из жалобы, принятой к рассмотрению в 2020 году и поданной рядом организаций на так называемую «Операцию Каталония», а также включающей в себя в качестве подследственных бывшего государственного секретаря по безопасности Испании Франсиско Мартинеса и бывшего директора полиции страны Игнасио Косидо.