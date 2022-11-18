Москва, 18 ноября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Новым Чрезвычайным и Полномочным послом России Княжестве Андорра назначен Юрий Клименко. Соответствующий указ сегодня, 18 ноября, подписал президент РФ Владимир Путин.

Public Domain Флаг Андорры

В указе главы государства отмечается, что Юрий Николаевич Клименко назначен послом в Андорре по совместительству.

Указ российского президента вступает в силу со дня подписания (18 ноября).

Как сообщало ИА REGNUM, новым Чрезвычайным и Полномочным послом России в Испании назначен Юрий Клименко.

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