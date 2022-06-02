Канберра, 2 июня, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В ближайшие дни новый министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг продолжит «дипломатическое сопротивление» Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом 2 июня сообщил телеканал NineNews.

Флаг Австралии

Так, Вонг встретится с лидерами таких государств, как Самоа и Тонга. Ее визиты состоятся на фоне после того, как обе страны подписали различные соглашения с Китаем.

Пенни Вонг была приведена к присяге в качестве министра иностранных дел 24 мая и совершает свою вторую поездку по тихоокеанским странам за девять дней. На прошлой неделе она выступила на Форуме тихоокеанских островов на Фиджи.

За это время министр иностранных дел Китая Ван И посетил пять тихоокеанских стран и подписал с ними десяток различных двусторонних соглашений, но не смог заключить соглашение о безопасности и торговле с 10 странами.

Перед отъездом из Австралии прошлой ночью министр Вонг пообещала работать над улучшением отношений со странами Индо-Тихоокеанского региона, тем самым показав, что новое правительство Австралии будет противостоять Китаю на дипломатическом треке.