Саранск, 26 августа, 2021, 22:09 — ИА Регнум. На территории заповедника имени Петра Смидовича в Мордовии в настоящее время активны два очага пожара: в северо-западной части — около 1,5 гектаров и в северо-восточной части — 110 гектаров. Третий очаг активного горения площадью около 200 гектаров расположен на территории Краснослободского территориального Пурдошанского участкового лесничества, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области Тушение лесного пожара

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В настоящее время в тушении пожара принимает участие группировка сил и средств в составе 698 человек и 156 единиц техники. Продолжают работу аэромобильные группировки шести регионов: Мордовии, Татарии, Чувашии, Удмуртии, Ивановской и Саратовской областей.

Вместе с сотрудниками МЧС к тушению привлечены представители Росгвардии, Минобороны, лесного хозяйства, а также волонтеры.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на территории «Заповедной Мордовии» произошло 3 августа. В Нижегородской области и Мордовии почти через две недели был введен режим межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования. Сейчас на территории обоих регионов продолжается тушение пожара.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», по состоянию на 0:00 мск 26 августа на территории заповедника действовало два очага пожара, площадь, пройденная огнем, составляет 9,95 тыс. гектаров. В лесах Нижегородской области всего четыре очага пожара, огонь прошёл 365 гектаров. На землях лесного фонда Мордовии действовал ещё один очаг пожара, огонь прошел площадь в 200 гектаров.

24 августа стало известно, что огонь из заповедника перешел на 1 квартал территории Краснослободского территориального Пурдошанского участкового лесничества.

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