Вашингтон, 5 декабря, 2022, 02:00 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 6,7 были зафиксированы 5 декабря между островными государствами Самоа и Тонга в Тихом океане, сообщает на своем сайте Геологическая служба США (USGS).

Sonja Pieper Самоа

Эпицентр землетрясения находился в 108 км к северо-востоку от населенного пункта Хихифо (Тонга), а очаг залегал на глубине 36 км. После регистрации подземных толчков была объявлена угроза цунами, которую отменили спустя несколько часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря у берегов индонезийского острова Ява в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7.