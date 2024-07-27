Париж, 27 июля, 2024, 20:27 — ИА Регнум. Тренер сборной Самоа по боксу Лионель Элика скончался в Олимпийской деревне в Париже в возрасте 60 лет. Об этом сообщила французская газета Le Figaro.

Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Информацию также подтвердил Олимпийский комитет Самоа.

Смерть наступила 26 июля, в день открытия летних Олимпийских игр, в Олимпийской деревне в Сен-Сен-Дени.

Издание сообщило, что мужчина умер от остановки сердца. Медицинская бригада оказала ему экстренную помощь, однако спасти Элику не удалось.

В Международной ассоциации бокса выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам по поводу смерти Элики.

«Преданность Лионеля и его страсть к спорту оставили неизгладимый след в боксёрском сообществе. Его наследие будет вдохновлять будущие поколения. Наши мысли и молитвы с командой Самоа и всеми, кто пострадал от этой тяжелой утраты», ― говорится в заявлении ассоциации.

Как сообщало ИА Регнум, летние Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа.