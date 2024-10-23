Вашингтон, 23 октября, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Одни из самых влиятельных глав государств-членов Содружества Наций предпочли встрече стран британского объединения, который проходит в Самоа, саммит БРИКС в Казани. Это говорит о снижении влияния Лондона, считает газета Politico.

Михаил Метцель/РИА Новости

«Достаточно взглянуть на список приглашённых в этом году, чтобы понять, что полномочия британского монарха <…> уже не те, что были раньше. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Южной Африки Сирил Рамафоса, два самых влиятельных главы правительств Содружества, которые обычно присутствуют на саммите, планируют пропустить его в этом году ради БРИКС», ― указали авторы материала.

Кроме того, на мероприятие в Самоа не поедут премьер-министры Шри-Ланки и Канады. Журналисты считают, что это свидетельствует о конце Британской империи.

Встреча глав стран Содружества Наций проходит в Самоа с 21 по 26 октября. На ней присутствуют король Великобритании Карл III и премьер-министр Соединённого Королевства Кир Стармер. В саммите, который проводится раз в два года, принимают участие представители 55 стран.

Как сообщало ИА Регнум, саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. На мероприятие приглашены 36 иностранных лидеров.

В столицу Татарстана для участия в мероприятии прибыли премьер Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент Палестины Махмуд Аббас, а также президент Турции Реджеп Тайип. Кроме того, в Казань прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Моди на заседании 23 октября заявил, что БРИКС вдохновляет все страны мира двигаться в направлении позитивного сотрудничества. Он добавил, что Индия возлагает надежды на то, что БРИКС сможет внести свой вклад в решение всех этих глобальных проблем.

По итогам встречи страны БРИКС утвердили декларацию саммита организации в Казани. Документ состоит из 134 пунктов. В начале текста отмечается важность дальнейшего укрепления солидарности и расширения сотрудничества стран БРИКС на основе общих интересов и ключевых приоритетов и дальнейшего наращивания стратегического партнёрства. Участники саммита также выразили убеждённость, что расширение партнёрства БРИКС с развивающимися странами и государствами с формирующимся рынком будет и далее способствовать укреплению духа солидарности и истинного международного сотрудничества ради всеобщего блага.