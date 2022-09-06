Сеул, 6 сентября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Южная Корея окажет поддержку Маршалловым островам, Науру и Гондурасу в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, правительство Южной Кореи выделит на оказание гуманитарной помощи $180 тыс., из которых $100 тыс. будут выделены Маршалловым островам, $50 тыс. — Науру и $30 тыс. — Гондурасу.

Как отметили в южнокорейском МИД, помощь будет оказана через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Южной Кореи выделили $400 тыс. на оказание гуманитарной помощи жителям Пакистана и Судана.

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